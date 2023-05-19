Пчелы напали на полицейского в Лос-Анджелесе

Главное: В Лос-Анджелесе на полицейского напал рой пчёл, из-за которых правоохранителя вызвали местные жители.

Детали: В Лос-Анджелесе офицер полиции приехал на вызов после жалоб людей на большое количество насекомых, кусающих всех вокруг. Но пчёлы решили не сдаваться и напали на полицейского.

Нападение было настолько сильным, что правоохранитель несколько раз падал, отбиваясь от насекомых. В результате — полицейский и ещё один местный житель попали в больницу после укусов.

Позже дизинфекторы обнаружили улей на одном из домов и уничтожили его.