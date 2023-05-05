Главное: Бывший солдат Майкл Коупленд покорил 3 горные вершины с холодильником на спине.Он считает, что холодильник — символ бремени, которое несет каждый из нас.

Детали: Бывший британский солдат, а ныне бодибилдер Майкл Коупленд покорил три горные вершины с холодильником на спине ради психического здоровья и сбора средств для благотворительной организации Mind

Он считает, что холодильник — символ бремени, которое несет каждый из нас. Майкл начал заниматься горными походами во время пандемии, когда все спортзалы были закрыты.

Его физическая подготовка помогла ему успешно преодолеть это испытание, которое заняло сутки.