Стало известно, сколько населенных пунктов россияне разрушили на деоккупированной Херсонщине

Главное: Российские оккупанты почти полностью разрушили отдельные села на правом берегу области, отметил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о более 50 населенных пунктах.

Детали: Российские военные преступники практически полностью разрушили свыше 50 сел на деооккупированной части Херсонщине. Однако, несмотря на это, жизнь продолжается — туда возвращаются люди, чтобы все восстановить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его офциальной странице в Facebook в четверг, 23 марта.

«На свободной территории Херсонской области более 50 сел почти полностью разрушены оккупантом. Иногда более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство, что жизнь все равно побеждает», — отметил он.

В тему: Зеленский объяснил, почему война затягивается.