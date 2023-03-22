Байден снова подвергся насмешкам

Главное: Джо Байден снова опозорился на публике. Сказал, что ему страшно.

Детали: Президент США Джо Байден продолжает вести себя очень странно. На этот раз он опозорился в Белом доме, где награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств, вручая им национальные медали.

Так, глава государства предпринял попытку процитировать поэта Ричарда Бланко, однако забыл стих, чем вызвал смех присутствующих на встрече.

После этого политик внезапно заявил, что его пугает нахождение в стенах администрации.

Джо Байден сказал: «Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться».

Это вызвало очередной хохот у людей.

В тему: Байден продолжает вести себя очень странно.