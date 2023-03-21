Си Цзиньпин снова прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Главное: Во вторник — главный день государственного визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Состоится подписание документов.

Детали: Председатель КНР Си Цзиньпин снова прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 21 марта.

Китайский лидер подъехал к парадному входу Большого Кремлевского дворца, где его встретил комендант Кремля Сергей Удовенко.

Указано, что сегодня главный день государственного визита председателя КНР в РФ, проходящего 20-22 марта. После церемонии официальной встречи Си Цзиньпина с Путиным в Георгиевском зале, пройдут переговоры в узком и в расширенном составах. Затем запланировано подписание документов и заявление лидеров для СМИ. Завершится программа государственным обедом.

Ранее во вторник председатель КНР встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства.

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