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Видео-Новости > В Пентагоне рассказали, сколько стран передадут Украине танки Leopard

В Пентагоне рассказали, сколько стран передадут Украине танки Leopard

Агата Кловская
14.02.23 12:36
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В Пентагоне рассказали, сколько стран передадут Украине танки Leopard

Главное: Ллойд Остин заявил, что восемь стран передадут Украине танки Leopard. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

Детали: Последние новости вселяют оптимизм - восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе заседания в формате «Рамштайн».

Он отметил, что США, Германия и Нидерланды предоставят Украине системы ПВО американского производства Patriot. В свою очередь Франция и Италия передадут системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Также Остин отметил, что к танковой коалиции уже присоединились десяток стран. По его словам, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды передадут танки Leopard, а США и Чехия — другое вооружение.

«США и Чехия дадут танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72», — заявил он.

Остин добавил, что другие страны согласились помочь в поставке боеприпасов.

Глава Пентагона не раскрыл детали и сроки указанной военной помощи.

В тему: Пентагон обещает помочь Украине весной перейти в контрнаступление.

Тэги: общество, Пентагон, танки, Ллойд Остин, война в Украине, Leopard 2, танковая коалиция

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