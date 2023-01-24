Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»

Главное: Фильм «Дом из заноз» претендует на премию «Оскар». В нем говорится об украинских детях.

Детали: Фильм «Дом из заноз» (A House Made of Splinters) датчанина Симона Леренга Вильмонта претендует на премию «Оскар» 2023-го глда в номинации «Лучший документальный фильм», сообщают организаторы. В картине говорится об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта.

Картину снимали Украина, Дания, Швеция и Финляндия.

Известно, что над работой трудился украинский режиссер и линейный продюсер Азад Сафаров.

Конкурентами фильма станут картины «Все дышащее», «Вся красота и кровопролитие», «Огонь любви» и «Навальный».

Вручение награды пройдет в театре «Долби» 12 марта.

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