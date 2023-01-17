Момент попадания ракеты в многоэтажку в Днепре попал на видео

Главное: Появилось видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре. На кадрах видно, что попадание не было следствием сбивания ракеты, это был целенаправленный удар РФ.

Детали: В Сети появилось видео российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре, который произошел в субботу, 14 января. На кадрах, опубликованных пабликом Dnepr Operative, видно, что попадание не было следствием сбивания ракеты.

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