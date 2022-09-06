16-летние школьницы из Киева жестоко избили подругу, брызнув ей баллончиком в лицо

Главное: 16-летние киевлянки избили одноклассницу. Столичная полиция начала расследование.

Детали: 16-летние девушки из Киева избили одноклассницу. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Между девушками возникла словесная ссора, в ходе которой двое из них решили наказать подругу — сначала брызнули баллончиком в лицо, а затем нанесли телесные повреждения.

Столичная полиция сообщает, что начала расследование. Действия нарушительниц квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

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