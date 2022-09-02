Байден резко наехал на Трампа и его сторонников

Главное: Джо Байден продолжает критиковать Дональда Трампа. Он назвал его экстремистом.

Детали: Президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу. Он жестко раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа, назвав политика и его сторонников экстремистами.

Глава государства заявил: «Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики».

По его словам, это сторонники движения Make America Great Again, которые не уважают Конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей.

Джо Байден сказал: «Силы MAGA привержены тому, чтобы обратить нашу страну вспять, к Америке, где нет права выбирать, нет места для конфиденциальности, права на контрацепцию и на вступление в брак с тем, кого любишь».

Политик добавил: «Пришел момент, когда каждому необходимо защищать американскую демократию перед угрозами, с которыми сталкивается нация. Многие годы мы убеждали себя, что американская демократия гарантирована, но это не так».

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