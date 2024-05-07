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Новости > Стало известно, почему нужно заставлять себя улыбаться

Стало известно, почему нужно заставлять себя улыбаться

Агата Кловская
07.05.24 03:15
103
Стало известно, почему нужно заставлять себя улыбаться

Доцент кафедры биоповеденческого здоровья Пенсильванского государственного университета в США Мари Кросс заявила, что людям следует заставлять себя улыбаться. По ее словам, это улучшает настроение.

Специалист поведала о том, что подобный самообман с помощью улыбки способен не только усиливать счастье, но и создавать его.

Так, как было сказано, это уже подтверждено результатами исследования экспертов из Стэнфордского университета, которые выдвинули гипотезу о том, что между переживанием человеком определенных эмоций и их мимическим отображением на лице существует двунаправленная связь.

Указывается, что после анализа 138 ранее опубликованных исследований американцы установили, что вынужденная улыбка может улучшать настроение как в нейтральном контексте (когда фактических поводов для радости и печали нет), так и в изначально положительном.

Информируется, что в анализируемых докладах участвовали 3,8 тысячи людей из девятнадцати стран.

Поясняется, что во время одного из экспериментов добровольцам нужно было зажать ручку между зубами или удерживать ее губами, после чего они пародировали эмоции актера на фото (улыбающегося или сохраняющего безучастное выражение лица). На очередном этапе ученые попросили подопытных изобразить счастливое выражение лица, либо двигая уголками губ к ушам и приподнимая щеки, либо сохранять невозмутимый вид.

Резюмируется, что люди говорит о постепенном усилении чувства счастья во время выполнения каждого задания с улыбкой, а эффект был сильнее при условии выполнения задач на изменение мимики.

Ранее мы писали, что Украина заняла 105-е место в рейтинге счастливых стран.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, улыбка

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