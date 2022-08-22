Главное: По Антоновскому мосту в Херсоне были нанесены удары. Социальные сети пишут об уничтожении объекта.

Детали: В понедельник, 22 августа, социальные сети пишут об уничтожении Антоновского моста в Херсоне, который контролируют российские войска. По нему были нанесены около десяти ракетных ударов.

Отмечается, что объект был уничтожен.

Пока официальной информации по этому поводу нет.

Кроме этого информируется о взрывах в Херсонской области, в частности в Чернобаевке, Новой Каховке и Таврийске.

В тему: В Херсоне прогремел мощный взрыв, от которого затряслись дома.