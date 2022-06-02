Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022

Главное: В матче плей-офф квалификации ЧМ-2022 сборная Украины по футболу обыграла Шотландию со счетом 3:1. Матч проходил на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Детали: Сегодня, 1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины провела полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии.

Первый тайм подопечные Александра Петракова провели очень здорово, но сумели отличиться лишь однажды благодаря точному удару Ярмоленко.

В дебюте второй половины встречи Яремчук удвоил преимущество своей команды, но за 10 минут до конца Макгрегор один мяч отквитал.

И все же последнее слово осталось за украинцами — точку в матче поставил Довбик — 3:1 в пользу Украины. В решающим поединке за выход на Чемпионат мира Украина сыграет с Уэльсом 5 июня.

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