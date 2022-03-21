В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг

Главное: В Херсоне российские военные жестоко разогнали митинг мирных жителей. Солдаты не только стреляли из автоматов, но и бросали светошумовые гранаты, в результате чего есть раненый.

Детали: В Херсоне российские захватчики открыли огонь по безоружным гражданам, вышедшим на мирный митинг в центр города — на площадь Свободы. Есть раненые. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Стрельба началась примерно в 13 часов.

Российские военные также кидали в горожан светошумовые гранаты. Известно, по меньшей мере, об одном раненом.

Также очевидцы сообщают, что оккупанты задержали нескольких человек.

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