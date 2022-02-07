«Разнесем Киев ядерными ракетами и поставим 300-метровую статую Путина», – белорусское телевидение

Главное: В Беларуси телеведущий Григорий Азаренок призвал Россию оправдать прогнозы и напасть на Украину, разнести Киев ядерными ракетами и поставить 300-метровую статую Владимира Путина.

Детали: Известный белорусский пропагандист Григорий Азаренок в эфире государственного телеканала Беларуси призвал к нападению на Украину. Как видно на видео, опубликованном на канале «Реальная Война» в Telegram, он объяснил, что иностранная пресса пытается выставить противников Украины «страшными людьми», а потому им следует подтвердить эти опасения и начать наступление.

«Ворвемся с Севера и Запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина», — предложил Азаренок, захотев, чтобы из глаз монумента «светили лазеры», заражая население «вирусом диктатуры», от которого «не спасут локдауны и вакцинации».

В тему: В августе 2018 года российский историк Евгений Спицын предложил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» нанести ядерный удар по Киеву.

6 апреля 2021 года российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире местного телевидения заявил о возможности применения ядерного оружия на Донбассе.

Через две недели стратегическое командование Вооруженных сил США объявило о вероятности конфликта с применением ядерного оружия.