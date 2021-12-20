Стало известно, как звучит один из спутников Юпитера

Главное: Записано, как звучит один из спутников Юпитера. Речь идет о Ганимеде.

Детали: Эксперты из NASA с помощью специального зонда Juno's Waves записали, как звучит один из спутников Юпитера – Ганимед. Это уже можно послушать.

Ролик опубликовали специалисты исследовательского института в Сан-Антонио (США).

«Дорожка» была создана на основе собранных во время близкого пролета миссии возле спутника 7 июня.

Сообщается, что зонд настроился на электрические и магнитные радиоволны, производимые в магнитосфере Юпитера, после чего их частота была сдвинута в звуковой диапазон, чтобы получился услышанный звук.

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