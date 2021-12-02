Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве

Главное: Девушка попала под колеса поезда в киевском метро и выжила.

Детали: Сегодня вечером девушка попала под колеса поезда в киевском метро (станция «Дворец Украина»). Судя по кадрам — она сама осознанно прыгнула под поезд, а не оступилась и упала. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания «Жгучий Глагол».

Девушка выжила и уже госпитализирована.

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