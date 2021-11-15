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Видео-Новости > У сломанного забора на польско-белорусской границе раздались звуки стрельбы

У сломанного забора на польско-белорусской границе раздались звуки стрельбы

Александр Панько
15.11.21 15:29
397
У сломанного забора на польско-белорусской границе раздались звуки стрельбы

Главное: На границе между Беларусью и Польшей мигранты сломали забор. При этом на видео, опубликованном польскими пограничниками, слышно звуки стрельбы из автоматического оружия.

Детали: Министерство обороны Польши опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован человек, движущийся по территории Беларуси вдоль границы, и слышны выстрелы из автоматического оружия. Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии к видео польские военные пишут, что выстрелы, вероятнее всего, холостые, а стрельба — провокационная.

В то же время белорусский журналист Тадеуш Гичан опубликовал на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором многочисленная толпа беженцев проходит через сломанный забор около польско-белорусской границы. Среди них есть женщины и дети, многие нагружены большим количеством вещей. Журналист рассказал, что колонна мигрантов растянулась у границы примерно на километр.

В тему: 8 ноября 2021 года большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ.

В ночь на 10 ноября двум группам удалось прорваться на территорию Польши, но были задержаны пограничниками и возвращены в Беларусь.

Позже польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, белорусские силовики избивают нелегальных мигрантов, собравшихся на границе.

Тэги: мир, стрельба, Польша, миграция, забор, провокация, выстрел, Беларусь

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