У сломанного забора на польско-белорусской границе раздались звуки стрельбы

Главное: На границе между Беларусью и Польшей мигранты сломали забор. При этом на видео, опубликованном польскими пограничниками, слышно звуки стрельбы из автоматического оружия.
Детали: Министерство обороны Польши опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован человек, движущийся по территории Беларуси вдоль границы, и слышны выстрелы из автоматического оружия. Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии к видео польские военные пишут, что выстрелы, вероятнее всего, холостые, а стрельба — провокационная.
В то же время белорусский журналист Тадеуш Гичан опубликовал на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором многочисленная толпа беженцев проходит через сломанный забор около польско-белорусской границы. Среди них есть женщины и дети, многие нагружены большим количеством вещей. Журналист рассказал, что колонна мигрантов растянулась у границы примерно на километр.
В тему: 8 ноября 2021 года большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ.
В ночь на 10 ноября двум группам удалось прорваться на территорию Польши, но были задержаны пограничниками и возвращены в Беларусь.
Позже польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, белорусские силовики избивают нелегальных мигрантов, собравшихся на границе.