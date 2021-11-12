Шмыгаль рассказал о ситуации с углем в Украине

Главное: Глава правительства Денис Шмыгаль утверждает, что оснований для веерных отключений электроэнергии в Украине нет. Также он сказал, что угля в стране хватит на весь отопительный сезон.

Детали: В Украине достаточно запасов угля для прохождения отопительного сезона. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, наличие угля должны обеспечивать энергогенерирующие компании.

«Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн (угля). 8 млн тонн — это наша добыча, а немного больше 2 млн тонн — это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что в случае необходимости на теплоэлектростанциях могут задействовать газовые энергоблоки.

Премьер-министр добавил, что на сегодня нет оснований для веерных отключений электроэнергии и назвал распространение информации об этом манипуляцией, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня оснований ни Министерство энергетики ни Укрэнерго для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, и планов таких не составляем», — сказал Шмыгаль.

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