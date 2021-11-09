В столичном секонде подростки сцепились из-за ношеной футболки

Главное: В одном из киевских секонд-хендов два подростка устроили драку из-за ношеной футболки. Остановил потасовку взрослый мужчина, взяв футболку себе.

Детали: В Киеве в одном из секонд-хэндов произошла драка за ношеную футболку. Юные модники вырывали «обновку» друг у друга, но она досталась более дерзкому пенсионеру. Об этом сообщает телеграм-канал Kievmap.

Отмечается, что молодым людям понравились одна и та же футболка в секонд-хенде, и каждый из них решил силой завладеть ею. Завязалась рукопашная. В этот момент мужчина средних лет взял инициативу в свои руки и вырвал футболку из рук конкурентов, видимо, чтобы прекратить конфликт.

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