Гео Лерос показал Зеленскому «фак»

Главное: Нардеп Гео Лерос во время своего выступления в Раде показал Владимиру Зеленскому средний палец. «Слуги народа» хотят его наказать.

Детали: Народный депутат Украины Гео Лерос показал президенту страны Владимиру Зеленскому средний палец во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Фракция «Слуга народа» обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Гео Лероса во время выступления с парламентской трибуны. Об этом сообщила в Telegram-канале спикер СН Юлия Палийчук.

«Во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и жестам в адрес президента Украины. Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента», — написала она.

В тему: «Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса.