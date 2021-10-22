Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма

Главное: Актер Алек Болдуин убил оператора на съемках фильма. Также он ранил режиссера.

Детали: 63-летний актер Алек Болдуин попал в неприятную ситуацию на съемках фильма «Раст», продюсером которого он является. Об этом сообщается американская полиция.

Инцидент произошел в пригороде Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

Правоохранители говорят, что он застрелил оператора картины 42-летнюю Галину Хатчинс – женщину доставили в больницу в Альбукерке, но она умерла.

Также артист тяжело ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуса.

Уточняется, что снимали сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие, а руках режиссера была винтовка.

Причиной трагедии называют осечку оружия.

В фильме Алек Болдуин играет преступника Харланда Раста: по сюжету картины, когда его внука признают виновным в случайном убийстве и приговаривают к повешению, тот отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы.

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