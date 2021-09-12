В Донецкой области полицейские украли... урну

Главное: В Донецкой области в городе Константиновка сотрудники полиции украли с мойки урну. Один из правоохранителей поставил мусорку на заднее сиденье авто, а второй никак не отреагировал на действия напарника.

Детали: В городе Константиновка Донецкой области сотрудники управления полиции охраны украли мусорную урну с мойки. Видео с места событий появилось в соцсети.

На обнародованной записи видно, как двое правоохранителей протирают тряпкой служебный автомобиль. Затем один из них берет рядом стоящую урну и ставит ее на заднее сиденье. При этом второй полицейский никак не реагирует на действия напарника.

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