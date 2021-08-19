После матча Кубка Украины по футболу проигравшая команда набросилась на рефери

Главное: Тренер ФК «Олимпия» из Савинцев Александр Кулик выбежал на поле и нанес несколько ударов арбитру Ростиславу Дубине после игры с «Волчанском» из Покатиловки в 1/32 Кубка Украины по футболу.

Детали: В матче 2-го предварительного раунда Кубка Украины по футболу между командами «Олимпия» (Савинцы) и «Волчанск» (Покатиловка) произошел скандал. Как сообщает sport.ua, главный тренер хозяев поля Александр Кулик после финального свистка набросился с кулаками на арбитра Ростислава Дубину.

Это произошло после того, как он по ходу матча сначала назначил спорный пенальти в ворота хозяев, а затем отменил гол в ворота гостей из-за положения вне игры.

Отметим, что матч в итоге закончился со счетом 0:1 в пользу «Волчанска». Единственный гол был забит с того самого пенальти на 80 минуте.

В тему: В середине 2009 года арбитр футбольного матча, состоявшегося в испанском курортном городке Эль Пуиг, избил тренера одной из игравших команд за то, что он его критиковал его решения. Судья сломал тренеру нос, руку в двух местах, а также разбил губу.