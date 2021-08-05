Ливень затопил Хмельницкий. Вода поднялась по пояс

Главное: Накануне в Хмельницком бушевала непогода, вода поднялась до уровня пояса человека. На одной из улиц города в троллейбусе загорелась крыша, вероятно из-за замыкания от попавшей воды.

Детали: В Хмельницком в среду, 4 августа, ливень превратил дороги в потоки воды, выпал град. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что в городе из-за непогоды во многих местах остановился транспорт. На некоторых улицах вода поднялась до уровня пояса человека.

Местное издание Ye.ua сообщает, что в некоторых районах города к ливню добавился град. Подтопило не только улицы, но и подъезды некоторых домов.

На одной из улиц в троллейбусе загорелась крыша, вероятно из-за замыкания от попавшей воды.

В тему: В конце июля на Одессу обрушилась непогода. Город подтопило.