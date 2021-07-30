Спецназ НАБУ осадил здание СБУ, где скрывается экс-судья Чаус

Главное: Служба безопасности Украины доставила одиозного экс-судью Николая Чауса привезли в здание на Владимирской, 33. Когда туда подъехал спецназ НАБУ, их не пустили внутрь. В Бюро утверждают, что действия силовиков противозаконны.

Детали: Спецназ Национального антикоррупционного бюро Украины блокирует здание Службы безопасности на ул. Владимирской в Киеве. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сотрудники НАБУ хотят задержать скандального бывшего судью Николая Чауса, но им мешают сотрудники СБУ, которые забрали его у полицейских.

Как утверждает главный редактор издания Юрий Бутусов, сотрудники СБУ не пропускают на свою территорию представителей НАБУ. «Операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения „Альфа“. Решение руководства СБУ по захвату Чауса прямо нарушает статью 368 Уголовного кодекса о немедленной доставке в суд преступника, относительно которого уже есть судебное решение. Очевидно, СБУ решила незаконно помешать расследованию коррупции Чауса, которое проводит НАБУ», — написал он на своей странице в Facebook.

Видео событий у здания СБУ опубликовал на своей странице в Facebook журналист Станислав Речинский.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро сообщило на своем официальном канале в Telegram сообщило, что их сотрудники идентифицировали автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью, «однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33».

В НАБУ подчеркнули, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченными представителям Национального бюро.

В тему: 30 июля одиозный экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был задержан сотрудниками полиции в одном из сел Винницкой области. Впоследствии его забрали сотрудники СБУ и увезли в Киев.