В Крыму утонул прогулочный катер: появилось видео с места ЧП

Главное: В Крыму затонул прогулочный катер. На его борту было десять туристов.

Детали: Возле мыса Фиолент в аннексированном Россией Крыму произошло ЧП. Тут затонул прогулочный катер, на борту которого находились десять туристов.

Известно, что судно перевернулось в десяти километрах от берега.

Очевидцы уже показали видео с места ЧП.

Информируется следующее: «Во время прогулки люди увидели медузу, после чего побежали по палубе смотреть на нее. В итоге от резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось».

Никто не пострадал - туристов подобрали два проходящих рядом экскурсионных катера.

Затонувшее судно уже отбуксировали к берегу.

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