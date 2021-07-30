В Киеве парень покончил с собой так, чтобы услышали жители всех окрестных районов

Главное: В психиатрической больнице на ул. Кирилловской в Киеве произошел взрыв, звук которого слышали жители сразу трех районов столицы. По данным полиции и очевидцев, таким образом 21-летний парень свел счеты с жизнью.

Детали: Поздно вечером 29 июля в Киеве произошел взрыв на территории недостроенной психиатрической больницы на улице Кирилловской. Как сообщается на странице сообщества «Киев.Оперативный» в Facebook, звук взрыва был слышен в Подольском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

По предварительной информации, по этому недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу и в этот момент произошел взрыв. Сообщается, что парень скончался на месте.

По словам очевидцев, парень сам себя подорвал.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, предварительно установлено, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с дополнительной квалификацией «самоубийство».

После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти парня.

Видео с места происшествия опубликовал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Михайлюк.

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