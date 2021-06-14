Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль разорвало пополам

Главное: В Одессе автомобиль разорвало пополам в ДТП. Погибли два человека.

Детали: Рано утром понедельника, 14 июня, в Одессе произошло смертельное ДТП. Тут на улице Среднефонтанской BMW врезался в столб, в результате чего автомобиль разорвало пополам.

Жертвами аварии стали два человека.

По неизвестным причинам водитель машины не справился с управлением.

Сейчас полиция проводит следственные действия.

Уже появилось видео момента ДТП:

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