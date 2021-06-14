Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль разорвало пополам

Главное: В Одессе автомобиль разорвало пополам в ДТП. Погибли два человека.
Детали: Рано утром понедельника, 14 июня, в Одессе произошло смертельное ДТП. Тут на улице Среднефонтанской BMW врезался в столб, в результате чего автомобиль разорвало пополам.
Жертвами аварии стали два человека.
По неизвестным причинам водитель машины не справился с управлением.
Сейчас полиция проводит следственные действия.
Уже появилось видео момента ДТП:
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