В Запорожье девочки-подростки устроили опасные игры на крыше многоэтажки

Главное: В Запорожье девочки-подростки устроили опасные развлечения, прыгая с крыши девятиэтажки на крышу балкона. Все это они снимали на видео.

Детали: В Запорожье девочки-подростки устроили на крыше 9-этажки опасные развлечения. Они прыгали с крыши дома на крышу балкона верхнего этажа.

Видео развлечений выложили в телеграмм-канале «its_zp».

«Кажется на Бороде (название Бородинского района Запорожья) нужно завязывать с дистанционкой», — подписали видео его авторы.

На видео видно, как девушки взобрались на крышу высотки и начали прыгать с него на крышу балкона на 9 этаже. Свои «развлечения» подростки снимали на телефон.

Хорошо, что на этот раз опасные игры не имели трагических последствий.

В тему: В феврале 2019 года сообщалось, что киевские подростки начали увлекаться новой смертельно-опасной игрой. Суть этой «игры» заключается в том, чтобы перебежать перед потоком автомобилей на оживленном участке дороги и выжить.