Google создал «машину времени» на несколько десятилетий

Главное: Программа Google Earth получила наибольшее обновление за последние годы. В ней появилась функция Timelapse, которая позволяет пользователям увидеть изменения, произошедшие на планете Земля за последние 37 лет.

Детали: За последние 50 лет окружающая среда на Земле изменилась сильнее, чем когда-либо в истории человечества. Как сообщается на официальном блоге корпорации Google, для кого-то последствия изменения климата, такие как таяние ледяных шапок, кажутся абстрактными и далекими.

Для таких людей компания создала технологию Timelapse в рамках программы Google Earth, благодаря которой можно смотреть на изменения любой точки Земли за несколько десятилетий. Можно посмотреть также готовые видео с наглядными изменениями в различных точках планеты.

Для ее создания специалисты объединили в интерактивный 4D-интерфейс 24 млн спутниковых снимков, собранных с 1984 года.

В Timelapse выделено пять тем, по которым можно отслеживать изменения: уменьшение лесных массивов, рост городов, глобальное потепление, добыча полезных ископаемых и возобновляемые источники энергии, а также «хрупкая красота Земли».

Создатели функции утверждают, что ее основная задача — заставить людей задуматься над будущим планеты.

В тему: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

В сентябре того же года ученые из Бернского университета в Швейцарии установили, что в результате человеческой деятельности частота появления в Мировом океане тепловых волн увеличилась в несколько раз, что имеет катастрофическое воздействие на разрушение морских экосистем и наносит серьезный ущерб рыболовству.

В феврале 2021 года ученые заявили, что максимальная скорость ураганов в районе Бермудских островов за последние 60 лет выросла более, чем вдвое. Ученые связывают это с глобальными климатическими изменениями.

Напомним: Американские климатологи зафиксировали неожиданное повышение температуры земной атмосферы на фоне пандемии коронавируса. По их мнению, это связано с массовыми локдаунами и сокращением выброса аэрозолей.