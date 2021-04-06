Бойня в Техасе: убита семья выходцев из Бангладеш

Главное: В Техасе два брата убили свою семью. Погибшие были выходцами из Бангладеш.

Детали: В США произошла громкая трагедия. В городе Аллен (штат Техас) погибла целая семья.

Как рассказали в полиции, жертвами стали выходцы из Бангладеш – супружеская пара, бабушка и трое их уже взрослых детей.

Правоохранители поведали и жуткие подробности преступления.

Выяснилось, что убийцами стали два брата, которые по непонятным пока причинам решили избавиться от членов своей семьи. После этого они наложили на себя руки.

Известно, что один из убийц оставил предсмертную записку, но ее содержание не разглашается.

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