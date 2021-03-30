В Украине готовы делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Но есть одно «но»

Главное: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут делать до 4 млн прививок от коронавируса в месяц. Правда, для этого нужно, чтобы были выполнены все запланированные поставки вакцины.

Детали: В Украине могут делать до 4 миллионов прививок от COVID-19 за месяц уже в мае. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Впрочем, для этого должно быть выполнено условие, что к этому времени состоятся запланированные поставки вакцины против коронавируса.

Он добавил, что развертывание пунктов прививания происходит каскадным путем, а медицинские работники обучаются работе с каждой конкретной вакциной.

Сейчас кабинеты прививок развернуты под вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield). Также есть бригады, наученные для проведения вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech.

«Мобильными бригадами и существующими кабинетами прививок мы можем делать 3,5-4 млн прививок в месяц. В случае, если в этот промежуток времени нам приходит больше вакцин, поставки состоялись, у нас есть дополнительные 11 тысяч кабинетов прививок, в которых происходит рутинная вакцинация», — сказал Ляшко.

В тему: Стало известно, когда украинцы обретут коллективный иммунитет от коронавируса. И какую цену за это заплатят.