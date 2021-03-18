Подозреваемый в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине во всем сознался

Главное: Экспертиза ДНК подтвердила причастность задержанного по подозрению в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области к этому преступлению. Сам он также дал признательные показания.

Детали: Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области, сознался в содеянном. Как сообщает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook, он сначала долго отрицал свою причастность к убийству.

Однако, несмотря на важность для следствия признания, более значимым оказался вывод ДНК-экспертизы, который показал, что биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному.

Клименко также добавил, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта, а вместо этого обвинила другого человека.

Он также опубликовал видео, на котором сам подозреваемый рассказывает, как все было.

Отметим, что делает он это довольно сбивчиво.

В тему: 14 марта 2021 года в Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки. Перед приходом правоохранителей он перерезал себе вены.

Им оказался 62-летний рецидивист, друживший с ее отцом.