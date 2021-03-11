В Днепре мужчина ради развлечения устроил стрельбу с балкона

Главное: В Днепре на проспекте Слобожанском жильцы дома № 8/1 услышали звуки стрельбы. Позже они нашли гильзы под балконом и вызвали полицию.

Детали: В среду, 10 марта, в Днепре сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу с балкона. Пули летели в воздух и в сторону прохожих. К счастью, никто не пострадал, сообщает «Сегодня».

Как выяснили правоохранители, хулиган так развлекался. Во время обыска в его доме обнаружили еще больше оружия с недействительной регистрацией и коробку с патронами.

Как пишет «Информатор», на место ЧП прибыло спецподразделение КОРД. Во время задержания мужчина кричал и сопротивлялся — он был в состоянии алкогольного опьянения. По словам соседей, мужчина часто выпивает, квартиру в их подъезде снимает уже давно, а живет только с собакой.

В тему: В сентябре минувшего года в Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям.