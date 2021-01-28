Украину накрыл мощный снежный циклон

Главное: В Украине повалил снег. Страну накрыл циклон.

Детали: Украину накрыл сильный снежный циклон. Об этом говорят в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что особенно он свирепствовал в южных областях, где намело более метра сугробов.

Уточняется, что в Одесской и Николаевской областях выпало до 40 см снега, высота снежных заносов тут достигала 0,5 метра. При этом в Николаевской области местами высота сугробов была выше одного метра.

Сообщается, что в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях прирост снежного покрова составил 2-6 см.

Снежная погода сказалась на состоянии дорого.

Информируется: «Из-за этого ограничено движение грузовиков и автобусов в Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской областях. Спасатели в Одесской и Николаевской областях оказали помощь около 360 гражданам и отбуксировали более ста транспорта».

При этом в четверг, 28 января, ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады.

В ГСЧС сообщают: «В Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), штормовой ветер, сильная метель, снежные заносы (III уровень опасности, красный). В Кировоградской области сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый)».

Также стало известно, что значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

Украинцев предупреждают: «Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов».

В тему: ранее появилось видео, как африканскую пустыню занесло снегом.