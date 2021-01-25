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Видео-Новости > Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»

Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»

Агата Кловская
25.01.21 21:06
979
Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»

Главное: Группа активистов принесла под здание Офиса президента Украины фортепиано «Украина». Таким образом, они поздравили его с днем рождения.

Детали: Сегодня, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского под зданием Офиса Президента в Киеве активисты установили фортепиано «Украина». Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом они предложили ему «сыграть на бис».

"Сегодня день рождения у господина президента Зеленского. У нас есть для него подарок. Хотим ему пожелать: никогда не занимать чужое место и заниматься тем, к чему у тебя есть талант», - объяснили организаторы

Справка: Президент Украины Владимир Зеленский, будучи актером "Квартала 95" принимал участие в номере, суть которого заключается в игре на рояле без рук.

15 декабря 2019 года студия "Квартала 95" показала обновленный вариант этого номера, в котором американский президент Дональд Трамп без штанов играет на рояле для Владимира Зеленского.

Тэги: день рождения, политика, поздравление, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, Офис президента Украины

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