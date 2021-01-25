Зеленскому на день рождения подарили пианино «Украина»

Главное: Группа активистов принесла под здание Офиса президента Украины фортепиано «Украина». Таким образом, они поздравили его с днем рождения.

Детали: Сегодня, в день рождения президента Украины Владимира Зеленского под зданием Офиса Президента в Киеве активисты установили фортепиано «Украина». Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом они предложили ему «сыграть на бис».

"Сегодня день рождения у господина президента Зеленского. У нас есть для него подарок. Хотим ему пожелать: никогда не занимать чужое место и заниматься тем, к чему у тебя есть талант», - объяснили организаторы