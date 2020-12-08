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Видео-Новости > Малолетние отморозки устроили дебош со стрельбой и ограблениями в Запорожье

Малолетние отморозки устроили дебош со стрельбой и ограблениями в Запорожье

Александр Панько
08.12.20 09:34
1021
Малолетние отморозки устроили дебош со стрельбой и ограблениями в Запорожье

Главное: Четверо подростков из Запорожья устроили стрельбу на остановке общественного транспорта. После того, как их отпустила полиция, они попытались ограбить три магазина.

Детали: Группа подростков устроила дебош в Запорожье. Как сообщает Патрульная полиция Запорожской области на своей странице в Facebook, вечером 6 декабря правоохранители получили сообщение о выстрелах на остановке общественного транспорта. При этом заявитель утверждал, что стреляют подростки.

Прибыв на вызов, инспекторы заметили отъезжающий автобус, в котором находились граждане, похожие по описанию на подозреваемых. Патрульные остановили транспортное средство и провели поверхностный досмотр находившихся в салоне четверых парней. У одного из них при себе оказался предмет, похожий на пистолет. Его доставили в Вознесеновское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия. Остальных отпустили.

Однако вскоре полицейские получили сообщение о том, что неизвестные пытались забрать деньги из кассы в одном из магазинов. Ознакомившись с видео камер наблюдения, патрульные пришли к выводу, что к этому происшествию причастны те же подростки. Когда их застали возле магазина, они бросились наутек.

Но одного подозреваемого удалось задержать. Он рассказал, что они с друзьями пытались ограбить целых 3 магазина.

Вскоре правоохранители разыскали остальных.

В тему: 16 марта 2018 года в Святошинском районе Киева группа подростков устроила погром в местном супермаркете.

Тэги: Запорожье, ограбление, кража, пистолет, магазин, стрельба, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

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