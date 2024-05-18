Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Николай Злочевский, подельник Януковича пойманный на гигантской взятке, скупил недвижимости в Дубае на десятки миллионов долларов

Николай Злочевский, подельник Януковича пойманный на гигантской взятке, скупил недвижимости в Дубае на десятки миллионов долларов

Автор: «Фраза»
18.05.24 17:15
100
Николай Злочевский, подельник Януковича пойманный на гигантской взятке, скупил недвижимости в Дубае на десятки миллионов долларов

Близкие родственники Николая Злочевского, бывшего министра экологии времен беглого президента Януковича, владеют двумя роскошными апартаментами в Дубае. Источник предоставил фотографии из жилого комплекса W Residence The Palm, на которых хорошо видны масштабы роскоши, в которой живет пойманный на рекордной для Украины взятке в размере 6 млн долларов Николай Злочевский.

Информация о дубайской недвижимости была получена благодаря утечке информации DubaiUnlock, попавшей в Вашингтонский центр оборонных исследований (C4ADS). Ее передали Проекту по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и впоследствии скоординировали с журналистами-расследователями из разных стран.

Как замечают журналисты проекта Радио Свобода "Схеми", утечка включает закрытые данные Земельного департамента и реестров недвижимости Дубая. Согласно полученным документам, семья Злочевского приобрела два апартамента в жилом комплексе W Residence в 2019 году. Их площадь составляет 1700 квадратных метров и обошлись они бывшему украинскому министру-взяточнику в 11 млн долларов.

Комплекс W Residence расположен на искусственном острове The Palm Jumeirah и введен в эксплуатацию в 2018 году. Он состоит из восьмиэтажного здания в виде буквы W и разделен на восемь так называемых особняков. Каждый из них имеет отдельные входы и консьерж-сервис. На этажах всего две квартиры.

Как отмечается на официальном сайте комплекса, «из 43 апартаментов открывается вид на Персидский залив, 47 имеют фантастический вид на Дубай, а 14 – в обе стороны». Также в здании есть отдельные апартаменты с собственными бассейнами и огромными террасами, которые можно считать отдельным домом в комплексе.

На первом этаже W Residence расположен огромный общий бассейн, доступный всем резидентам комплекса. Жильцы имеют бесплатный доступ к «клубу 104», включающему посещение фитнес-центр, спа, услуги массажа, салон красоты и т.д.

Как отмечает источник «Антикора», люксовость географического расположения W Residence состоит в том, что комплекс построен на крайней точке острова The Palm Jumeirah и поэтому имеет самую большую приватность. Попасть на территорию могут только резиденты с электронными ключами. Дорога, которая ведет к зданию не загруженна автомобилями и не является проездной, ведь за комплексом она просто заканчивается.

«Даже для Дубая, славящегося своими потрясающими роскошными проектами недвижимости, подобное расположение есть большая редкость. Жилых комплексов, имеющих собственный выход к 250-метровому пляжу, в Дубае не слишком много. Обычно в таких локациях размещаются отели. К примеру, вплоть до комплекса, где имеет недвижимость семья Злочевского, расположены самые дорогие отели Kempinski и Raffles. С другой стороны – W Hotel, бренд которого принадлежит известной гостиничной сети Marriot», – рассказывает собеседник.

Из апартаментов W Residence, выходящих на пляж, открывается вид на визитки Дубая – отели Atlantis, Royal Atlantis и район Dubai marina и на самое большое колесо обзора в мире.

Доподлинно неизвестно, на каком этаже владеют апартаментами Злочевские. Но по данным проекта «Схеми», записаны они на дочь экс-министра Анну и никогда не сдавались в аренду.

Сейчас купить апартаменты с тремя спальнями (в Дубае при описании недвижимости отмечают количество спальных комнат, не считая гостиной, кухни, санузла и дополнительных помещений и террас – Ред.), площадью 6 129 ft² или примерно 600 кв метров, можно за 39 миллионов дирхамов. По нынешнему курсу это 390 млн. гривен, или около 10 миллионов долларов.

Дубай часто называют налоговым раем и местом, где мало интересуются происхождением денежных средств. Поэтому этот город привлекает многих именно из-за такой приватности. Более того, некоторые сделки по недвижимости можно закрыть за наличные деньги и таким образом ее легализовать. И пользуются этим не только украинские коррупционеры.

В 2019 году, именно в тот год, когда семья Злочевских купила апартаменты в Дубае, бывший министр начал переписывать свой бизнес на дочерей – Анну и Карину. Сейчас практически всеми его компаниями, включая нефтегазовые, управляют именно они. Большинство активов находится на территории Украины и продолжает работать, несмотря на уголовные дела против Николая Злочевского, обвинения в коррупции и объявление в розыск. Наверное, из дубайских квартир с потрясающим видом и еще более поразительной ценой дочерям Злочевского управлять ими не очень сложно.

По материалам Антикор

Тэги: Николай Злочевский

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Предатель из СБУ, сбежавший в Россию, рассказал про подрыв «Северных потоков»
18.05.24 17:07

Предатель из СБУ, сбежавший в Россию, рассказал про подрыв «Северных потоков»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.05.24 18:52

Виталий Кропачев: угольный олигарх разворовывал государственные шахты, - СМИ

18.05.24 11:34

Усик - Фьюри: где смотреть бой гигантов 18 мая?

18.05.24 11:29

NOT для Павла Дурова: владельцу Телеграм пожертвовали 1 млрд игровой монеты

18.05.24 11:25

График отключения электроэнергии: есть хорошие новости

18.05.24 11:09

Bybit: французы заблокируют сайт популярной криптобиржи

18.05.24 11:04

Binance в Нигерии: суд в отказал топ-менеджеру криптобиржи в выходе под залог

18.05.24 10:31

Новая Каледония взбунтовалась против своих французских «хозяев»

18.05.24 10:14

Как определить, что женщина психопат?

18.05.24 08:57

Сухоцветы: названия ТОП 20

18.05.24 07:44

Калибрахоа: чем отличается от петунии?

18.05.24 11:34

Усик - Фьюри: где смотреть бой гигантов 18 мая?

18.05.24 11:25

График отключения электроэнергии: есть хорошие новости

18.05.24 10:31

Новая Каледония взбунтовалась против своих французских «хозяев»

17.05.24 16:16

Путин озвучил «базу» для потенциальных мирных переговоров

17.05.24 14:22

Путин и Си готовятся к войне с Западом, — The Telegraph

17.05.24 13:47

Е-кабинет призывника заработает 18 мая, — Минобороны

17.05.24 13:30

Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны

17.05.24 11:48

В НАТО близки к отправке войск в Украину, — The New York Times

17.05.24 11:36

В Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала

17.05.24 10:18

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 489 870 солдат

15.05.24 16:16

Украинцам разъяснили, когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК

15.05.24 11:09

Байден едко оскорбил Трампа

16.05.24 09:58

Шольц призвал украинских беженцев идти работать

15.05.24 13:56

Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной

15.05.24 14:37

Очередная российская авиабомба упала на территории РФ

15.05.24 10:56

Парламент Грузии окончательно принял закон об «иноагентах»

13.05.24 16:26

Американцы рассказали о вреде работы по ночам

13.05.24 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 484 030 солдат

13.05.24 15:38

Лиана Aspidopterys obcordata: раскрыта одна из тайн китайской народной медицины

16.05.24 09:48

Покушение на Фицо: как сейчас себя чувствует премьер Словакии

Фото и Видео
Лавров назвал Путина ишаком
Лавров назвал Путина ишаком
Лавров назвал Путина ишаком
Лавров назвал Путина ишаком
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий
В Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала
В Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала
В России эпично вспыхнуло круизное судно – видео пожара
В России эпично вспыхнуло круизное судно – видео пожара
В России сошел с рельсов поезд. Загорелись цистерны с горючим
В России сошел с рельсов поезд. Загорелись цистерны с горючим
Из Тисы достали тело очередного уклониста в гидрокостюме
Из Тисы достали тело очередного уклониста в гидрокостюме
На оккупированной территории Донбасса подорвали автомобиль российского депутата
На оккупированной территории Донбасса подорвали автомобиль российского депутата
Мир юрского периода: Теория хаоса (2024): трейлер и дата выхода нового мультфильма
Мир юрского периода: Теория хаоса (2024): трейлер и дата выхода нового мультфильма
Эрик (2024): трейлер и дата выхода сериала про синего монстра
Эрик (2024): трейлер и дата выхода сериала про синего монстра
Гадкий Я 4 (2024): трейлер и дата выхода продолжения популярного мультфильма
Гадкий Я 4 (2024): трейлер и дата выхода продолжения популярного мультфильма
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.