Николай Злочевский, подельник Януковича пойманный на гигантской взятке, скупил недвижимости в Дубае на десятки миллионов долларов

Близкие родственники Николая Злочевского, бывшего министра экологии времен беглого президента Януковича, владеют двумя роскошными апартаментами в Дубае. Источник предоставил фотографии из жилого комплекса W Residence The Palm, на которых хорошо видны масштабы роскоши, в которой живет пойманный на рекордной для Украины взятке в размере 6 млн долларов Николай Злочевский.

Информация о дубайской недвижимости была получена благодаря утечке информации DubaiUnlock, попавшей в Вашингтонский центр оборонных исследований (C4ADS). Ее передали Проекту по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и впоследствии скоординировали с журналистами-расследователями из разных стран.

Как замечают журналисты проекта Радио Свобода "Схеми", утечка включает закрытые данные Земельного департамента и реестров недвижимости Дубая. Согласно полученным документам, семья Злочевского приобрела два апартамента в жилом комплексе W Residence в 2019 году. Их площадь составляет 1700 квадратных метров и обошлись они бывшему украинскому министру-взяточнику в 11 млн долларов.

Комплекс W Residence расположен на искусственном острове The Palm Jumeirah и введен в эксплуатацию в 2018 году. Он состоит из восьмиэтажного здания в виде буквы W и разделен на восемь так называемых особняков. Каждый из них имеет отдельные входы и консьерж-сервис. На этажах всего две квартиры.

Как отмечается на официальном сайте комплекса, «из 43 апартаментов открывается вид на Персидский залив, 47 имеют фантастический вид на Дубай, а 14 – в обе стороны». Также в здании есть отдельные апартаменты с собственными бассейнами и огромными террасами, которые можно считать отдельным домом в комплексе.

На первом этаже W Residence расположен огромный общий бассейн, доступный всем резидентам комплекса. Жильцы имеют бесплатный доступ к «клубу 104», включающему посещение фитнес-центр, спа, услуги массажа, салон красоты и т.д.

Как отмечает источник «Антикора», люксовость географического расположения W Residence состоит в том, что комплекс построен на крайней точке острова The Palm Jumeirah и поэтому имеет самую большую приватность. Попасть на территорию могут только резиденты с электронными ключами. Дорога, которая ведет к зданию не загруженна автомобилями и не является проездной, ведь за комплексом она просто заканчивается.

«Даже для Дубая, славящегося своими потрясающими роскошными проектами недвижимости, подобное расположение есть большая редкость. Жилых комплексов, имеющих собственный выход к 250-метровому пляжу, в Дубае не слишком много. Обычно в таких локациях размещаются отели. К примеру, вплоть до комплекса, где имеет недвижимость семья Злочевского, расположены самые дорогие отели Kempinski и Raffles. С другой стороны – W Hotel, бренд которого принадлежит известной гостиничной сети Marriot», – рассказывает собеседник.

Из апартаментов W Residence, выходящих на пляж, открывается вид на визитки Дубая – отели Atlantis, Royal Atlantis и район Dubai marina и на самое большое колесо обзора в мире.

Доподлинно неизвестно, на каком этаже владеют апартаментами Злочевские. Но по данным проекта «Схеми», записаны они на дочь экс-министра Анну и никогда не сдавались в аренду.

Сейчас купить апартаменты с тремя спальнями (в Дубае при описании недвижимости отмечают количество спальных комнат, не считая гостиной, кухни, санузла и дополнительных помещений и террас – Ред.), площадью 6 129 ft² или примерно 600 кв метров, можно за 39 миллионов дирхамов. По нынешнему курсу это 390 млн. гривен, или около 10 миллионов долларов.

Дубай часто называют налоговым раем и местом, где мало интересуются происхождением денежных средств. Поэтому этот город привлекает многих именно из-за такой приватности. Более того, некоторые сделки по недвижимости можно закрыть за наличные деньги и таким образом ее легализовать. И пользуются этим не только украинские коррупционеры.

В 2019 году, именно в тот год, когда семья Злочевских купила апартаменты в Дубае, бывший министр начал переписывать свой бизнес на дочерей – Анну и Карину. Сейчас практически всеми его компаниями, включая нефтегазовые, управляют именно они. Большинство активов находится на территории Украины и продолжает работать, несмотря на уголовные дела против Николая Злочевского, обвинения в коррупции и объявление в розыск. Наверное, из дубайских квартир с потрясающим видом и еще более поразительной ценой дочерям Злочевского управлять ими не очень сложно.

По материалам Антикор