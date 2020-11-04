Американцы выбрали сенатором… трансгендера

Главное: Трансгендера выбрали сенатором на прошедших американских выборах. Произошло это в штате Делавэр.

Детали: В штате Делавэр сенатором избрали 30-летнего трансгендера Сару Макбрайд. Об этом сообщают местные СМИ.

Она стала первым трансгендером, избранным на эту должность в США.

Ее поддержала Демократическая партия.

Сара Макбрайд так отреагировала на свою победу в социальных сетях: «Мы сделали это. Мы победили на всеобщих выборах. Спасибо, спасибо, спасибо!»

Известно, что Сара Макбрайд проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы, после чего лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр проект о правах трансгендеров.

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