Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания

Главное: В районе Станицы Луганской на Луганщине появляются новые очаги возгорания. По данным местных властей, все они зафиксированы на линии разграничения с временно оккупированными территориями. На данный момент жертвами пожаров в Луганской области стали 9 человек.

Детали: В процессе ликвидации пожаров на территории Станично-Луганского района Луганской области появляются новые очаги пожаров. Как сообщает местная районная государственная администрация на своей странице в Facebook, большинство из них находятся вдоль линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Отмечается, что полиция будет предупреждать местных жителей о необходимости эвакуации в случае возникновения опасной ситуации.

На эвакуацию людей пожилого возраста, маломобильных людей ориентированы все социальные службы района. В РГА призвали всех, кому известно о таких людях, обращаться в местные подразделения полиции или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook, в связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, «сопровождающегося звуками, характерными при детонации боеприпасов», был закрыт местный пункт пропуска граждан через линию разграничения. Все люди, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта, отведены на безопасное расстояние.

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, на данный момент количество жертв пожаров на Луганщине выросло до девяти. «Один в результате пожара, остальные — после проведения соответствующих экспертиз будет соответствующее решение по причинам гибели этих лиц», — заявил правоохранитель.

В тему: Информация о масштабных пожарах в Луганской области стала появляться вечером 30 сентября. К утру 1 октября стало известно о четырех погибших. 11 поселков оказались в огненном кольце.