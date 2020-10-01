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Видео-Новости > На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы

На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы

Александр Панько
01.10.20 09:31
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На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы

Главное: В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы. В огненном кольце находится 11 поселков. По данным жителей Стнично-Луганского района, очаг возгорания здесь возник после обстрела со стороны боевиков.

Детали: По состоянию на утро 1 октября во Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано — 82, продолжается тушение — 64. Как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, погибли четыре человека, один из них — лесничий. Еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом.

«Ситуация очень сложная — пожар распространился почти на 10 000 гектаров в сутки. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка», — сообщил руководитель администрации Сергей Гайдай.

Тушение пожаров осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

Всего к тушению на данный момент привлечены 1229 человек личного состава и 204 единицы техники.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет около 9,3 тыс. гектаров.

 

 

Как сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета, в городе для эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, подготовлены пункты приема людей в школах №№ 8 и 17. Сюда завезено все необходимое. Будет обеспечено горячее питание.

Еще три школы подготовлены на случай необходимости. Из-за пожаров принято решение приостановить учебный процесс с 1 октября.

При этом, как сообщает «Сегодня», в самом Северодонецке из-за сильного смога трудно дышать. Люди плотно закрывают окна. Начались перебои со светом.

Зарево пожара на окраине Северодонецка

Между тем, как сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации, очаг пожара здесь появился после обстрела со стороны российских вооруженных формирований.

В тему: 7 июля 2020 года в Луганской области вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник масштабный лесной пожар, который охватил площадь в 60 га. Изначально к ликвидации последствий возгорания были привлечены 293 человека и 72 единицы техники.

Позже стало известно, что лесной пожар, который разгорелся в Новоайдаровском районе Луганской области, достиг села Смоляниново. Стихией были уничтожены десятки жилых и дачных домов. Погибли пять человек.

Тэги: пожар, Луганская область, обстрел, криминал, оккупанты, новости Украины

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