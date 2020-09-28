В Испании произошло необычное алкогольное ЧП

Главное: В Испании произошло необычное ЧП. В одной из виноделен случился разлив тысяч литров алкогольного продукта.

Детали: В испанской провинции Альбасете произошло необычное пьяное ЧП. Тут в местной винодельне Vitivinos, расположенной в поселке Вильямалеа с населением всего в несколько тысяч человек, «вылились» на улицу тысячи литров вина.

Произошедшее вызвало небывалый интерес у местных жителей, особенно у мужчин.

На винном производстве говорят, что в одной из бочек вместимостью пятьдесят тысяч литров «произошло механическое повреждение», после чего из нее полился пьянящий напиток.

Виноделы жалуются на убытки, жители же поселка спешат запастись напитком из щедрого фонтана.

Видео инцидента:

В тему: 24 августа 2020 года мы писали, что ученые открыли неожиданное свойство вина.