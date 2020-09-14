В Украине стартует четвертый фестиваль фантастического кино

17 сентября в Украине стартует Фестиваль фантастического кино «Best Sci-Fi». Фестиваль пройдет уже в четвертый раз.

За годы существования показы «Best Sci-Fi» состоялись в 16 странах, включая США, Мексику, Швейцарию, Испанию, Польшу и другие.

В этом году будут представлены такие страны: США, Канада, Польша, Испания, Великобритания. Годы выпуска: 2015, 2016, 2018, 2019. Хронометраж: 97 минут. Возрастной рейтинг: 16+.

Фильмы озвучены на украинском языке

«Будущее пришло. Оно устало ждать на пороге и ворвалось в дома, заполнив собой комнаты и всю нашу жизнь. Нас уже непросто чем-то удивить. Именно поэтому научная фантастика становится все более изобретательной, впечатляющей и невероятной. Хотя мы уже давно осознали, что все происходящее на экране сегодня, может стать нашей реальностью завтра. Фестиваль фантастического кино „Best Sci-Fi“ приготовился тебя удивлять. Выбирай удобные места в любимом кинотеатре и пристегнись — мы отправляемся в путешествие фантастическими мирами. Космический корабль достанем по дороге» — говорится в анонсе фестиваля.

Фантастика в вашем городе: http://bit.ly/bestscifi20202

Медиапартнеры фестиваля: «Фраза», Киноафиша, kinowar.com, tv.ua, Женский журнал ХОЧУ.ua, Na chasi, .Yabl, Starway Magazine, Вокруг Света, Сайт Киева 44.ua, Woman Magazine, PlayUA.