«Схематозники Януковича и предатели»: журналисты показали, кто живет по соседству с Зеленским

Главное: Президент Владимир Зеленский на государственной даче в Конча-Заспе живет по соседству с «регионалами, схематозниками и фигурантами расследований».

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский переехал вместе с семьей в элитный особняк в Конча-Заспе. Как сообщает канал Bihus.info в YouTube, среди его соседей оказались «регионалы, схематозники Януковича, предатели и фигуранты расследований»: от Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой.

Кто-то из них получил здесь имение в пожизненное пользование, а кто-то платит 11 тыс. грн за аренду дома на 1000 кв. м.

При этом журналисты напомнили, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал отдать государственные дачи детям.

В тему: Владимир Зеленский переехал на госдачу на территории резиденции «Конча-Заспа» в июле 2020 года. Непосредственно перед переездом семьи № 1 в доме, известном как «дача Ющенко» или «дом № 29» сделали ремонт за государственный счет. Общая стоимость аварийно-восстановительных работ по текущему ремонту дома составила 200 тысяч гривен, еще 110 тысяч пошло на «ремонт системы пожарной сигнализации».

При этом он продал дом и земельный участок в поселке Иванковичи под Киевом