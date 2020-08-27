В Сумской области накрыли плантацию элитного дурмана

Главное: В Сумской области полиция накрыла плантацию конопли. Всего – 2,5 тысячи кустов.

Детали: Плантацию из двух с половиной тысяч кустов элитной «карликовой» конопли накрыла полиция около села Бабаковка (Сумская область). Появилось видео.

Копы отмечают, что каждый ряд плантации площадью в четверть гектара был оборудован системой капельного полива, а также тщательно ухожен и удобрен.

В МВД говорят: «Незаконный посев наркосодержащих растений обнаружили работники прокуратуры, когда выезжали по делу по расследованию самовольного захвата земли. Они сообщили о находке по спецлинии 102, и на место происшествия немедленно выехали руководство и сотрудники Белопольского отделения полиции, а также следователи и эксперты ГУНП области».

По данным полиции, стоимость изъятого сырья может достигать на черном рынке семи миллионов гривен.

В тему: 4 ноября 2019 года мы писали, что под бывшим театром в Лондоне нашли плантацию каннабиса.