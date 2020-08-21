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Непогода в Пакистане унесла десятки жизней

Агата Кловская
21.08.20 01:55
495
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней

Главное: На Пакистан обрушились аномальные дожди. Их жертвами стали семнадцать человек.

Детали: На пакистанскую провинцию Пенджаб обрушились аномальные ливни. По данным местных властей, жертвами непогоды уже стали не менее семнадцати людей.

При этом синоптики предупреждают, что сильные дожди продлятся тут еще как минимум несколько дней.

Известно, что осадки привели к обрушению некоторых зданий, под завалами которых гибли люди.

Вода размыла дороги, затопила улицы и уничтожила урожай.

В тему: 7 июля 2020 года мы писали, что жертвами дождей в Японии стали десятки людей.

Тэги: мир, Пакистан, ливни, дожди

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