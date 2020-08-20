Появилось видео позеленевшего Днепра

Главное: В Днепре вода стала зеленого цвета. Все из-за жары.
Детали: Река Днепр позеленела. Произошло это из-за жары.
Как передает «Информатор», экологическое ЧП произошло в Днепре.
Отмечается, что тут в районе Фестивального причала вода реки зацвела, а берег покрылся зеленью и пеной, повсюду стоит резкий неприятный запах.
Экологи называют одной из причин происходящего глобальное потепление.
Эксперты говорят: «Лето становится жарче и длительнее, среднегодовая температура растет, что создает благоприятные условия для жизни водорослей и бактерий».
Кроме этого, как сообщается, еще одной возможной причиной ЧП может быть стоячая вода и отходы, которые через коллектор попадают в Днепр.
Сюжет ТСН:
В тему: 4 августа 2020 года мы писали, что Днепр серьезно болен: что происходит с крупнейшей рекой, дающей украинцам 2/3 питьевой воды.