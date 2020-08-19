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Хунта свергла президента Мали

Александр Панько
19.08.20 11:04
85
Хунта свергла президента Мали

Главное: В Мали произошел государственный переворот. Президент страны Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку.

Детали: 75-летний президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, управляющий страной с 2013 года, подал в отставку после того, как его задержали вооруженные мятежники. Появилось видео отречения от власти.

Накануне на военной базе возле столицы страны Бамако начался бунт. После этого вооруженные люди схватили лидера своей страны.

Ибрагим Бубакар Кейта обратился к народу: «Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента. Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть».

Также политик объявил о роспуске парламента и правительства.

Военные уже сообщили, что создали Национальный комитет спасения, который проведет новые выборы.

Известно, что восстание возглавил генерал Шейк Фантамади Дембеле.

Генсек ООН Антониу Гутерреш уже осудил события в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить задержанных политиков.

Соседние страны уже закрыли свои границы с Мали.

В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что камерунские террористы устроили массовое убийство мирных жителей.

8 января 2020 года сообщалось, что жертвами эпидемии кори в одной из стран Африки стали тысячи людей.

Тэги: мир, Африка, переворот, Мали, хунта, Ибрагим Бубакар Кейта

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