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Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео

Агата Кловская
14.08.20 16:27
436
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео

Главное: В Индонезии пассажир начал буянить на борту самолета. Его буквально выкинули оттуда.

Детали: В Индонезии произошел инцидент на борту самолета авиакомпании Citilink. В салоне начал буянить один из пассажиров.

В интернете уже появилось видео того, как сотрудники самолета жестко расправляются с хулиганом, буквально выбрасывая его из самолета.

Такие действия представителей авиакомпании возмутили некоторых пользователей социальных сетей.

Инцидент произошел в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг.

Видео 18+

В тему: 14 июля 2020 года мы писали, что авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым.

10 февраля 2020 года сообщалось, что в самолете Львов – Киев избили пьяного пассажира.

Тэги: самолет, мир, хулиган, Индонезия, курьезы

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