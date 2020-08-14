Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео

Главное: В Индонезии пассажир начал буянить на борту самолета. Его буквально выкинули оттуда.

Детали: В Индонезии произошел инцидент на борту самолета авиакомпании Citilink. В салоне начал буянить один из пассажиров.

В интернете уже появилось видео того, как сотрудники самолета жестко расправляются с хулиганом, буквально выбрасывая его из самолета.

Такие действия представителей авиакомпании возмутили некоторых пользователей социальных сетей.

Инцидент произошел в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг.

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